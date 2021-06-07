Курс доллара: рубль может вернуться в прежний коридор

Очередную рабочую неделю рубль завершил уверенным укреплением к основным резервным мировым валютам. При этом в пятницу «россиянин» в паре с «американцем» сумел пробить психологическую отметку (ниже 73,00), которую не мог преодолеть с начала мая.

Так, на закрытии основной сессии на Мосбирже 4 июня курс доллара составлял 72,83 руб., что сразу на 44 коп. дешевле чем это было неделей ранее. Курс евро по данным на 19:00 пятницы стоил 88,65 руб. – за пять рабочих дней единая валюта ЕС просела на 69 коп.

Таким образом, рубль в конце завершившейся недели торговался на месячных максимумах. При этом его рост стал следствием позитивной динамики внешних площадок и повышения аппетитов глобальных игроков к риску на фоне слабых данных по занятости в США.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Андрей Кочетков из «Открытие брокер» отметил, что рубль сейчас выглядит очень солидно благодаря росту мировых цен на «чёрное золото» и позитивному настроению инвесторов, ожидающих улучшения российско-американских отношений после встречи президентов этих стран Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдёт 16 июня в Женеве.

При этом эксперт полагает, то сдерживающим фактором для более мощного курса роста рубля станут валютные операции российского Минфина в рамках бюджетного правила.

Как подчеркнул он, несмотря на то, что в период с 7 июня по 6 июля на эти цели будет ежедневно направляться по 10,5 млрд руб. вместо нынешних 6,5 млрд руб., фокус внимания финансового ведомства РФ смещается сейчас в сторону евро.

«Поэтому никаких серьёзных триггеров, которые могли бы потянуть нацвалюту вниз, мы не видим. Возможно, на начавшейся неделе будет наблюдаться более высокая волатильности, но и она не помешает рублю остаться на нынешних позициях. В этой связи наш прогноз на ближайшие сессии умеренно оптимистичный – а паре с долларом рубль продолжит торговаться ниже 73,00, а в паре с евро – может уйти ниже 88,50», – предположил Кочетков.

Положительно оценивает перспективы рубля и Дмитрий Монастыршин из «Промсвязьбанка». Он отметил, что сейчас российскую валюту поддерживает целый ряд факторов, основной из которых, по его мнению, это внешний фон. Как пояснил эксперт, быстрое восстановление мировой экономики и мощные вливания дешёвой ликвидности от американского и европейского регуляторов способствуют росту котировок на «чёрное золото».

«При сохранении стоимости сорта нефти Brent выше 70 долл. за бочку у рубля на этой неделе есть все шансы солидно уйти в нижние границы коридора 72,00-73,00. При этом дополнительно поддержит нацвалюту также рост рублёвых ставок», – сказал Монастыршин.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль может вернуться в прежний коридор

В свою очередь Олег Кочетков из МТС-Банка считает, что рубль на этой неделе будет находиться в устойчивом состоянии.

«Если на геополитическом фронте всё останется без перемен, а цены на «чёрное золото» сильно не упадут, то ждать каких-либо чувствительных колебаний в курсовой динамике не стоит – мы видим в ближайшие сессии рубль в паре с долларом в диапазоне 72,50–74,00», – прогнозирует он.

А вот Александр Захаров из Экспобанка полагает, что очередная рабочая неделя для рубля будет не такой успешной, как предыдущая. По его мнению, в период с 7 по 11 июня рубль в лучшем случае останется на текущих позициях, а в худшем – вернётся в прежний коридор – значительно выше 73,00.

Среди причин, которые могут существенно ослабит российскую валюту, эксперт называет возможное снижение цен на нефть, которая, как убеждён он сильно перекуплена. Кроме того, пошатнуть позиции рубля может также постепенно усиливающаяся санкционная риторика, направленная пока в основном в сторону Белоруссии, но которая в любой момент может ударить и по нашей стране.

«Некоторую поддержку рублю окажет решение российского регулятора по ключевой ставке 11 июня. Однако этого будет недостаточно, чтобы наша валюта завершила начавшуюся неделю на том же уровне, что и предыдущую», – предположил эксперт.

Виталий Громадин из «БКС Мир Инвестиций» напомнил, что в конце прошлой недели пара доллар-рубль ушла ниже отметки в 73,00, чему способствовали локальная слабость «американца», рост цен на нефть, а также позитивные геополитические ожидания двустороннего саммита на высшем уровне между РФ и США.

«Однако динамика на рынке рублёвого долга пока остаётся умеренно негативной, что сдерживает укрепление рубля. В этой связи мы видим пару доллар рубль на этой неделе в пределах 72,00-74,00», – резюмировал Громадин.