Мать россиянина Виктора Бута попросила Путина и Байдена вернуть её сына на родину

Раиса Бут – мать российского бизнесмена Виктора Бута, который уже отбыл половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, – обратилась к лидерам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену с просьбой договориться об освобождении её сына и возвращения его на родину.

В своём письме, адресованному главам двух страны и выдержки из которого публикует РИА Новости, пожилая женщина, которой уже почти 85 лет, подчеркнула, что если её сыну придётся находиться в американской тюрьме ещё половину срока, то она, скорее всего, его не дождётся.

Отправиться же в США, чтобы навестить сына, она уже не может по состоянию здоровья.

«Прошу вас как мать, которая ждёт сына уже много лет: договоритесь как-нибудь между собой, чтобы мой сын мог вернуться ко мне, пока я жива», – просит женщина.

При этом Раиса Бут, детство которой пришлось на Великую Отечественную войну (ВОВ), отметила, что когда закончилась ВОВ, она была уже достаточно взрослой, чтобы понимать, что против фашистов США воевали вместе с нашей страной.

«Какие бы плохие отношения ни были между нами, мы никогда не воевали друг с другом, – подчеркнула она. – Я верю, что Россия и Америка всегда смогут договориться, друг друга понять».

Также она написала, что её сын не террорист, а бизнесмен. При этом она напомнила, что также говорил судья во время суда в Нью-Йорке.

«Я уважаю мнение судьи. А Виктор уже потерял 30 лет жизни. И своей жизни, и моей, и жизни его жены и дочери, моей внучки, которая выросла без отца. Мы все очень ждём Виктора, и надеемся на ваше участие и душевную щедрость… Я верю в Бога. Как глубоко верующая христианка, знающая о том, что и вы, господа Президенты, тоже верующие люди, прошу вас о христианском сострадании и милосердии к нашим семьям», – написала Раиса Бут.

Наша справка

Российский предприниматель Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по запросу США в результате операции американских спецслужб. После чего он был экстрадирован в США.

В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. Ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали – 25 лет тюремного заключения. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.

Сам Бут свою вину не признаёт ни по одному пункту. От дачи показаний в суде он отказался. Его защита настаивала, что россиянин действительно контактировал с предполагаемыми повстанцами, но только для того, чтобы продать им самолёты, а переговоры об оружии он вёл, чтобы подогреть интерес к себе со стороны возможных клиентов.