Московские промышленники получат еще больше возможностей для развития экспорта

Российский экспортный центр и Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» объединят информационные продукты для экспортеров. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Сотрудничество двух экспортных центров предполагает объединение информационных продуктов, обмен результатами различных аналитических исследований и проведение совместных мероприятий, в том числе для развития кооперационных продуктов отечественных производителей.

Подписанный документ сможет решить проблему, с которой сталкиваются московские производители – многообразие мер поддержки от разных институтов федерального и регионального уровня. Московский проект для экспортеров - «Навигатор мер поддержки», который разрабатывает Центр поддержки и развития экспорта «Моспром», может в ближайшем времени быть интегрирован в систему «Одного окна» РЭЦ.

«Подписав меморандум, мы расширили возможности для московских промышленных компаний. Еще один плюс для города в том, что сотрудничество предполагает объединение усилий в продвижении продукции московских компаний двух крупнейших центров экспортной поддержки, причем как на внутреннем, так и на внешних рынках. Центр «Моспром» в прошлом году провел для московских экспортно-ориентированных компаний более одной тысячи b2b-встреч и теперь эти показатели станут еще выше», - сказал руководитель ведомства.

Меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова и вице-президент РЭЦ Максим Кобин.

«Среди московских компаний большое количество предприятий, продукция которых обладает значительным экспортным потенциалом. Безусловно первоочередная задача РЭЦ помогать таким компаниям в реализации их продукции за рубеж. РЭЦ обладает полным набором мер поддержки, которые необходимы российским экспортерам для вывода их продукции на зарубежные рынки. Подписанный меморандум о сотрудничестве с АНО «Моспром» позволит увеличить информированность компаний о мерах поддержки для экспортеров», - прокомментировал вице-президент РЭЦ Максим Кобин.