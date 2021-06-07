Московское предприятие разработало компактную и энергоэффективную лебедку

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) разработал линейку безредукторных лебедок, благодаря которым лифт будет работать более плавно и тихо. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«В Москве работает четыре предприятия, выпускающие лифты. Они вносят существенный вклад в экономику города, способствуя динамичному развитию его промышленного сектора. Так, по итогам первого квартала объемы выпуска московскими производствами машин и оборудования выросли на 42,8%, что во многом было обеспечено за счет роста производства лифтов. Щербинский лифтостроительный завод – одно из крупнейших отраслевых предприятий, которое уделяет особое внимание научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам и постоянно предлагает рынку новую, высокотехнологичную продукцию», – рассказал Александр Прохоров.

Рабочий прототип разработки ЩЛЗ представили на 10-й Международной выставке лифтов и подъемного оборудования REW-2021 Russian Elevator Week. Новая лебедка обладает грузоподъемностью до 1000 кг, работает гораздо тише и создает меньше вибраций, что важно для комфорта людей, находящихся в здании. Такое оборудование обеспечивает плавность хода лифтовой кабины и низкое трение, а также является энергоэффективным.

Кроме того, она более компактна и обладает меньшим весом, чем ее редукторные аналоги, что дает значительную экономию пространства, например, позволяет отказаться от строительства дополнительных технических этажей.

«Мы считаем это перспективным направлением: и для снижения себестоимости для производителя лифта, и для снижения себестоимости для застройщика за счет отказа от технического этажа, где это возможно. При эксплуатации безредукторная лебедка обеспечивает снижение затрат на капремонт и эксплуатацию. Есть предпосылки для очень активного развития этого направления в горизонте ближайших 3-5 лет», – рассказал генеральный директор ЩЛЗ Антон Артемьев.

Предприятие планирует производить безредукторные лебедки на собственных мощностях в кооперации с другими предприятиями. Сегодня на ЩЛЗ также ведутся разработки новой линейки лифтовой продукции со сниженной материалоемкостью и улучшенным качеством.