Названа стоимость вакцины «Спутник V»

Стоимость вакцины «Спутник V» с учетом доставки обходится для государства приблизительно в 900 рублей, для россиян прививка бесплатна, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию - "Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня», - сказал Мурашко.

Ранее чиновник сообщал, что в общей сложности для вакцинации россиян закуплено уже более 30 миллионов доз данного препарата. Вакцинация от коронавируса в настоящее время развернута во всех регионах России.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года. Препарат разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название «Спутник V». Помимо этого, в России применяются вакцины «ЭпиВакКорона», которая создана центром «Вектор» Роспотребнадзора, и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН. В начале мая сообщалось, что в стране зарегистрирована четвертая отечественная вакцина «Спутник Лайт».

