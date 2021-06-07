Оппозиционный политик Гудков прокомментировал свой отъезд из России

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, который накануне спешно покинул Россию, перебравшись на Украину, назвал свой отъезд из страны временным и обещал вернуться. В интервью одному из телеканалов «незалежной» бывший депутат Государственной думы подчеркнул, что выехал из страны, чтобы свести до минимума риски для своих родных.

«Пока заявляю, что я временно покинул Россию, чтобы минимизировать риски для моих близких, – подчеркнул оппозиционер. – Это очень серьёзное, сложное, но вынужденное решение».

Как подчеркнул Гудков, в Москве осталась его супруга и ребёнок, а сам он уехал, чтобы не создавать проблем, в том числе и для своей тёти. Напомним, 1 июня оппозиционер, а также его тётя Ирина Ермилова были задержаны столичными правоохранителями и доставлены в изолятор временного содержания (ИВС). Оба они проходят подозреваемыми по уголовному делу о причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения. Сам Гудков считает, что его преследование связано с желанием баллотироваться в нижнюю палату парламента РФ.

З июня политик был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определённых действий для Ермиловой. 6 июня стало известно, что экс-депутат спешно покинул страну. О своём отъезде на Украину он написал в своём Telegram-канале. По словам Гудков, решение об отъезде из России поддержали его родные и близкие, в адрес которых «также поступила серьезная информация об угрозах и рисках».

Его адвокат Михаил Бирюков предположил, что Гудкова могут объявить в России розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следствие в отношении оппозиционного политика Дмитрия Гудкова не связано с политикой.

«Все претензии к Гудкову исходят от правоохранительных органов, поэтому вряд ли их можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями», – убеждён представитель Кремля.