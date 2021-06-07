Прогноз погоды: синоптики рассказали о климатической неразберихе в России

Миновала уже первая неделя календарного лета, а прогнозируемой синоптиками жары или хотя бы просто стабильно высоких температурных показателей на большей части России, как не было, так и нет.

Начало июня с точки зрения погоды почти на всей территории Русской равнины выдалось нестабильным. При этом там, где обычно в это время года от летнего зноя уже плавится асфальт, сейчас умеренно тепло, а по ночам – по-осеннему зябко.

Зато, например, в Чукотском автономном округе пали многолетние температурные максимумы. Так, в минувшую субботу волновой циклонический фронт вышел на низовья Индигирки, вытолкнув в арктические районы горячий воздух, который добрался до юго-восточного берега Восточно-Сибирского моря.

Благодаря чему в Бухте Амбарчик столбики термометров подскочили в минувшие выходные до фантастических показателей – вчера здесь воздух прогревался до плюс 22. Таким образом, был преодолён предыдущий максимум (плюс 20,3), который держался с 1991 года. Среднесуточная же температура воздуха на Чукотке превысила климатическую норму сразу на 16 градусов.

Чудеса, да и только. И как предупреждают метеорологи такая климатическая неразбериха продолжится в России и в начале наступившей недели.

Прогноз погоды на неделю в Крыму и Севастополе – лето, где ты?

Пока жители Чукотки наслаждаются аномально тёплой для начала июня погодой, в Крыму продолжают задаваться вопросом: «Лето, где ты?». Например, сегодня в Севастополе было облачно и ветрено, местами шёл дождь, а столбики термометров не поднимались выше плюс 19-20. Такая погода сохранится здесь как минимум до среды, при этом после полуночи на градусниках будет и вовсе плюс 11-13.

Далека от идеальной климатическая ситуация в Симферополе – здесь, по прогнозу синоптиков, всю неделю будет около 20 градусов тепла днём и плюс 12-14 – ночью. На Южном берегу в ближайшие дни будет малооблачно, без осадков, но также прохладно – в ночное время суток плюс 13-15, в светлое –19-20 градусов выше нуля. На Западном побережье Крыма ясно, дождей также не обещают. Градусники же, как ночью, так и днём здесь будут показывать почти одинаковые показатели – плюс 18-21.

В Керчи всю неделю, по прогнозу синоптиков, малооблачно, во вторник возможен небольшой дождь и гроза с усилением ветра до 10-12 метров в секунду. Днём воздух будет прогреваться до плюс 23, ночью остывать до плюс 17.

Температура воды в Азовском море и Керченском проливе составит плюс 20-21. А вот на крымских курортах, расположенных на черноморском побережье, вода для принятия морских ванн совсем некомфортная – плюс 13-15.

Погода в Санкт-Петербурге, прогноз на 3 дня – в городе на Неве солнечно и тепло

Классическим примером климатической неразберихи, о которой рассказывают синоптики, является погода в Санкт-Петербурге. В Северной столице, приучившей всех к серым тучам и постоянным осадкам, сейчас неожиданно солнечно и тепло В дальнейшем же температурный фон здесь продолжит умеренно повышаться.

Например, вчера в городе на Неве было плюс 20-23, ярко светило солнце. Сегодня воздух прогревался до плюс 24-25. Во вторник и среду будет 24-26, ясно, солнечно, никаких дождей и сильного ветра. В ночные часы в СПб будет свежо, но очень комфортно – плюс 12-14.

А вот температура воды в питерских водоемах хоть и повышается с каждым днём, но пока не достигла оптимальных значений. Как обещают метеорологи, Нева и Финский залив прогреются в ближайшие дни до плюс 14-17.

Прогноз погоды на начало недели в Москве – грозы, ливни и град

В понедельник Москва и Подмосковье находились в северной части циклонического атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами шёл дождь, местами сильный, гремели грозы. Максимально воздух в Москве прогревался сегодня днём до плюс 22. Атмосферное давление составляло 746 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха – около 60-70%.

В период со вторника, 8 июня и по четверг, 10 июня в столичном регионе, по прогнозу синоптиков, станет очень пасмурно, а осадки усилятся. Так, завтра, как обещают метеорологи, на Москву обрушится минимум 8-10 мм небесной влаги, в среду – 17-19 мм, в четверг – 9-11 мм. При этом возможет град, а на градусниках днём будет около плюс 20, ночью – плюс 13-14. Кроме того, в ближайшие дни усилится ветер, значительно подскочат показатели относительной влажности воздуха, также ожидаются грозы.

Такая вот пока климатическая неразбериха наблюдается сейчас в России. Сколько она продлится, пока сказать сложно. Но если анализировать всё, что происходило с погодой в нашей стране первые пять месяцев 2021 года, можно предположить, что этот тренд сохранится, как минимум до конца июня. Впрочем, с окончательными выводами торопиться не будем. Как говорится, поживём – увидим.