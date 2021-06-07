Путин провел телефонный разговор с председателем Евросовета

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает Кремль.

Владимир Путин отметил, что нынешнее состояние российско-есовских связей «нельзя считать удовлетворительным», а возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам. «Выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка, разрешение региональных конфликтов», – сообщает сайт российского президента.

Стороны обсудили вопросы борьбы с коронавирусом, включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата «Спутник V» и обеспечение условий для взаимных поездок граждан при соблюдении противоэпидемических ограничений. Была обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха – необходимость разблокирования экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения.

«В связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства», – сообщает Кремль.

При обсуждении внутриукраинского кризиса обе стороны выразили мнение, что Минские соглашения остаются «безальтернативной основой урегулирования». «Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – сообщает сайт президента.

Кроме того, Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили обстановку в Ливии и высказались за дальнейшее содействие продвижению политического процесса.