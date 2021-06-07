Рогозин предложил следить за экологией из космоса

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о планах по созданию орбитальной группировки, которая будет мониторить экологическую обстановку на Земле.

«Роскосмос в ближайшие годы сосредоточится на создании орбитальной группировки для экологического мониторинга и борьбы с парниковыми выбросами. По моему поручению, специалисты уже приступили к созданию дизайна космических аппаратов, способных засекать опасные действия против экологии, в том числе углеродные выбросы. В этом вопросе будем взаимодействовать с НИЦ Планета (Росгидромет). Наблюдение из космоса позволит обеспечить постоянный, оперативный и объективный контроль, а геоаналитика даст власти и обществу инструмент для решительных действий. Наша задача - оставить нашим детям чистую природу и благоприятную для развития человечества Планету, а не искать пути для бегства избранных с погибающей Земли под стеклянный колпак на чужой безжизненной планете», – написал Рогозин в своем телеграм-канале.