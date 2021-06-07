Росавиация закроет «лазейку» для вывоза туристов за границу

Росавиация и Ростуризм намерены ограничить перевозки россиян на заграничные курорты, закрыв лазейку для туроператоров, направляющих клиентов грузопассажирскими рейсами в страны, с которыми еще не возобновлено регулярное авиасообщение, сообщает «Коммерсантъ». Такие полеты могут аннулировать, и, в первую очередь, это коснется туроператоров, продавших туры на Кипр, куда, как известно, пока нельзя отправиться обычными рейсами. При этом страна принимает россиян. Из-за действий регуляторов уже сократились полеты и подорожали турпакеты, пишет издание.

В Ростуризме, комментируя ситуацию, отметили, что ответственность за ненадлежащее оказание услуг перед клиентами в случае отмены рейсов ляжет на операторов. Также ведомство рекомендует россиянам воздержаться от полетов за рубеж грузопассажирскими рейсами в рамках организованных туров. При выявлении фактов продажи подобных рейсов в турпакетах к авиакомпаниям будут приняты ограничительные меры, добавляет СМИ.

«При осуществлении покупки турпутевки с авиабилетом за рубеж просим учитывать, что авиакомпании при выполнении нерегулярных грузопассажирских рейсов не могут осуществлять перевозку организованных групп туристов», - рассказали в Росавиации, добавив, что на сегодня список стран, куда можно отправиться с целью туризма строго ограничен.