Россия планирует закупать картофель у Белоруссии

Россия может начать закупки картофеля у Белоруссии с целью стабилизации цен на внутреннем рынке, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью «РИА Новости». Предположительно может быть закуплено несколько десятков тонн белорусского картофеля, уточнила чиновница.

«Мы обсуждаем с Белоруссией ввоз белорусского картофеля. Но сейчас пойдет новый урожай, и ситуация по картофелю стабилизируется. Увеличение импорта картофеля будет на уровне нескольких десятков тонн, и Белоруссия готова дать такой объем. Этого достаточно до нового урожая», - рассказала Абрамченко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее чиновница заверила, что в России ситуация с ценами на продукты питания стабилизировалась и повышение цен фиксируется только «в отношении "борщевого набора", но это сезонный фактор, а самый большой вклад, больше 11%, - это картофель».

Напомним, в России по итогам мая текущего года отмечен рекордный за последние десять лет рост цен на продукты питания, в среднем значение индекса продовольственных цен в мае составило 127,1 пункта. Показатель на 5,8 пункта (4,8%) превысил апрельские данные и сразу на 36,1 пункта (39,7%) превысил показатель аналогичного периода прошлого года. Столь стремительно цены на продовольственные товары не росли с октября 2010 года.

