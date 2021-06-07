Россия ввела ответные санкции против канадских чиновников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ответ на введенные канадским правительством 24 марта 2021 года «незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом якобы преследований осужденного за противоправные деяния росгражданина А.Навального», Москва вводит ответные санкции против ряда граждан Канады.

«Принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе нижеследующим лицам, имеющим гражданство Канады: министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти, руководитель федеральной тюремной службы Канады Энн Келли, комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки, руководитель управления по внутренней политике аппарата Премьер-министра Канады Марси Суркес, министр по взаимодействию с регионами Канады Доминик Леблан (Dominic LeBlanc), заместитель министра национальной обороны Канады Джоди Томас, заместитель начальника штаба национальной обороны Канады Майк Руло, заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Брайан Бреннан, контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады Скотт Бишоп.

Российская сторона остается открытой, когда и если к этому будут готовы в Оттаве, к развитию наших отношений на основе принципов взаимного уважения с упором на сотрудничество в таких областях объективно совпадающих интересов, как Арктика, региональные и бизнес-связи. В России неизменно тепло и с симпатией относятся к народу Канады, несмотря на культивируемые частью ее политического класса и некоторыми "группами влияния" русофобские настроения», – говорится в заявлении министерства иностранных дел России.