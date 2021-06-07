Курс доллара: рубль удерживает завоеванные на прошлой неделе рубежи

Курс рубля скорректировался после восходящего импульса на торгах в понедельник. Доллар к рублю открыл торги на уровне 72.90 , в то время как евро начал день на отметке 88.72 . К 17:00 американский доллар вырос, дойдя до отметки 72.94 рубля, в то время как евро поднялся до 88.83 рубля. Индекс доллара при этом слабел –он снизился с 90.46 до 90.13 пункта.

«На утренних торгах рубль снижался из-за ухудшения внешнего фона, однако на старте основной сессии совершил рывок вверх, вновь переписав трехмесячный максимум благодаря восстановлению мировых рынков. В начале дня глобальные площадки и нефтяные цены повышались, но утром стали сдавать позиции, увеличив потери после открытия европейских торгов. Однако вскоре произошел коррекционный отскок, вызвавший повышение рубля», - описывает динамику рубля в течении дня аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Давление на рынки оказали более слабые, чем ожидались, данные по торговому балансу Китая. Кроме того, с учетом насыщенной важными событиями недели многие инвесторы проявляют осторожность, воздерживаясь от активных действий или сокращая позиции в рисковых инструментах», - отмечает он ситуацию на рынке.



Краткосрочно стоит ожидать колебаний рубль –доллар в диапазоне 72.7 — 73, а рубль-евро в диапазоне 88.4 — 88.8.

"В целом факторами поддержки для рубля по-прежнему остаются цены на нефть выше 70-71 долл. (за баррель марки Brent) и ожидаемая встреча президентов США и РФ" - отмечает Юрий Кравченко из ИК Велес Капитал. "Также нельзя исключать, что серьезным фактором для снижения пары доллар/рубль ниже 73 руб. стало повышение спроса на рублевую ликвидность в рамках стартовавшего летом дивидендного периода российских компаний. В то же время в дальнейшем период дивидендов может стать источником давления на российскую валюту в ходе выплат по депозитарным распискам. В свою очередь, на глобальном рынке аппетит инвесторов к риску на текущей неделе будет во многом определяться данными по инфляции в США и итогами заседания ЕЦБ в четверг", - оценивает Кравченко.

