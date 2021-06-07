Сбербанк увеличил чистую прибыль в мае в 2,3 раза

Сбербанк России в мае текущего года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 101,9 млрд рублей против 45,1 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из сообщения банка.

За период с января по май текущего года прибыль банка выросла в 1,8 раза, составив 488,0 млрд рублей против 275,3 млрд рублей прибыли за аналогичный период пошлого года.

«Наши финансовые результаты в мае показывают устойчивую динамику, несмотря на некоторое замедление деловой активности в начале месяца, связанное с майскими праздниками и введением дополнительных нерабочих дней», - сообщила финдиректор директор Сбербанка Александра Бурико. Она добавила, что уверенный рост продолжает и кредитный портфель. В основном прибыль данного направления идет за счет стабильного качества розничных кредитов, объем которых вырос на 9% с начала 2021 года.

«За пять месяцев 2021 года Сбербанк заработал 488 млрд рублей чистой прибыли, а рентабельность капитала составила 24,2%», - добавила Бурико.

Ранее сообщалось, что Сбербанк начал принимать заявки по программе льготной сельской ипотеки от 2,7%. Об этом рассказал зампред правления банка Кирилл Царев. Он отметил, что на программу выделен дополнительный лимит, и ставка рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых.

