Сергей Пенкин отметит 60-летие в Зеленом театре ВДНХ

На предстоящем выступлении музыкант отметит свое 60-летие с программой главных хитов, которая включает в себя авторские песни, современные романсы, оперные арии и популярные западные шлягеры в стиле кроссовер.

Уникальный летний формат юбилейного концерта на фоне сказочно красивого амфитеатра Зеленого Театра доставит поклонникам музыкальное удовольствие на высочайшем уровне, обещают организаторы концерта.

В свои 60 лет Сергей Пенкин решается на кардинальную смену творчества и образа. Артист, воплощающий на сцене роль любимца всех женщин и поющий исключительно о любви, возвращается к истокам своего творчества – к эпатажу, умению поражать и не оставлять никого равнодушным.

Сергей Пенкин - один из самых экстравагантных и неординарных артистов отечественной эстрады. Его голос занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на профессиональный стаж на сцене в 35 лет и более пяти тысяч концертов по всему миру, артист не перестает удивлять своих зрителей новаторским подходом к творчеству.

Репертуар певца включает в себя почти две сотни композиций, самыми известными из которых стали песни «Feelings», «Дождь осенний», «Ария мистера Икс», «В другую весну», «Полетели со мной», «Призрак оперы», «Триумф Дон Жуана» и др. Многие песни, которые исполняет на своих концертах артист, написал он сам – среди них «Розовый сад», «Молитва», «Сверчок», «Вокализ №3», «Последний шаг» и др. Сергей Пенкин постоянно обновляет репертуар - зрителям уже полюбились недавние композиции «Не друзья, не любимые», «Полетели со мной», «Сердце на осколки», «Музыка», «Медиамир».и др.

С сольными концертами музыкант выступал на крупнейших эстрадных площадках России, включая московский Государственный Кремлёвский дворец, Московский международный Дом музыки и Crocus City Hall. Сергей Пенкин является одним из наиболее известных и посещаемых зрителями певцов России.

Начало в 20.00.

Билеты: https://www.concert.ru/kontserty/sergej-penkin/