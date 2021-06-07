Стало известно, будет ли Байден встречаться с Зеленским до саммита с Путиным

Стало известно, будет ли американский лидер Джо Байден встречаться с президентом Украины Владимиром Зелинским до российско-американского саммита на высшем уровне.

По данным издания Axios, которое ссылается на источник в администрации Белого дома, хозяин Овального кабинета принял решение отказаться от общения с Зеленским. При этом, по словам собеседника издания, в Вашингтоне действительно рассматривали возможность приглашения президента Украины на встречу с Байденом до переговоров на грядущем саммите в Женеве.

Однако в дальнейшем в окружении главы Белого дома от этого отказались из-за решения Зеленского поменять руководство «Нафтогаза», посчитав такой шаг украинский властей отказом на государственном уровне от борьбы с коррупцией.

Между тем президент «самостийной» в интервью тому же изданию заявил, что продолжает надеяться на то, что Байден с ним встретится и произойдёт это до российско-американского саммита. По словам Зеленского, консультации следовало бы провести лицом к лицу, так как многие вещи нельзя обсудить по телефону.

Напомним, 25 мая Кремль официально подтвердил дату встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена – она пройдет в Женеве 16 июня.

Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Вашингтоном и Москвой, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Ранее сообщалось, что Путин в рамках выступления на Петербургском экономическом форуме заявил, что в ходе саммита в Женеве они вместе с главой Белого дома попытаются найти пути урегулирования российско-американских отношений.

«Также я планирую обсудить с Байденом вопросы стратегической безопасности, разоружения, COVID-19, урегулирование международных конфликтов и экологию», – подчеркнул российский лидер.

