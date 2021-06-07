В России за сутки выявили 9,4 тыс. новых случаев COVID

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 9 429 случаев, передает оперштаб. Нарастающим итогом в стране со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 135 866 случаев COVID. Число летальных исходов достигло 124 117, из которых за последние сутки скончались 330 пациентов. Успешно перебороли заболевание 4 743 202 россиян, за сутки выписаны из больниц 6 756 человек.

Москва продолжает удерживать лидерство по суточному приросту новых инфицированных. В столице выявили 3 266 новых случаев COVID за сутки, 59 человек умерли, 1 568 пациентов выздоровели. На втором месте по заболеваемости находится Санкт-Петербург (+854), далее следует Московская область (+787). В топ-5 вошли Нижегородская область (+158) и Ростовская область (+156).

Наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Тыве (+5), Магаданской области (+3), Еврейской АО (+2). Ни одного заболевшего не было выявлено в Ненецком и Чукотском АО.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 173 млн случаев заражения коронавирусом, более 3,7 млн человек скончались от инфекции. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,3 млн случаев, далее следуют Индия (более 28,9 млн), Бразилия (свыше 16,9 млн), Франция (более 5,7 млн) и Турция (5,2 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.