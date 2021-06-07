Цены на нефть коррекционно снижаются после роста на прошлой неделе

Мировые цены на нефть утром 7 июня снижаются в рамках коррекции после роста на 3-5% на прошлой торговой неделе, свидетельствуют данные торгов. Сорт Brent приблизился к отметке в 72$ за баррель, а WTI торгуется на отметке чуть меньше $70 за баррель.

По состоянию на 7.43 по московскому времени цена котировок на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в августе снижается на 0,53%, до $71,51 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI потеряли в цене 0,40%, до $69,34 за баррель.

На рынке нефти 7 июня наблюдается коррекционное снижение цен на нефть после роста на минувшей недели стоимости сырья на 3-5% на фоне общего оптимизма на рынке, вызванного улучшением ситуации по безработице в США. Новые данные ослабили опасения инвесторов относительно более скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

Инвесторы также продолжают отслеживать новые данные по увеличению спроса на нефть в связи с постепенным снятием ограничений на передвижение. По мнению старшего стратега по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии Banking Group Ltd. Дэниела Хайнса, рынок в ближайшие недели укрепится еще больше на данных об увеличивающимся трафике вождения в летний сезон.

