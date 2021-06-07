Абсолютное большинство граждан Турции предпочитают Россию США в качестве стратегического партнера

Согласно недавнему опросу, почти 79% граждан Турции предпочли бы, чтобы их страна наладила партнерские отношения с Россией, а не с США, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Опрос 2100 человек, проведенный Areda Survey с 1 по 3 июня с участием, что 78,9% респондентов предпочитают Россию как главного партнера Турции во внешней политике и международных отношениях, если альтернативным вариантом являются США.

В то время как 35,5% участников назвали США «ненадежными», 18,3% назвали США «стратегическим партнером». С другой стороны, 58,2% участников назвали Россию «стратегическим партнером».

В то же время 11,4% участников заявили, что двусторонние отношения между Турцией и Россией являются «враждебными» по сравнению с 12,4% при рассмотрении США.

64,1% участников опроса также ответили «да» на вопрос «Считаете ли вы, что Турция должна сотрудничать с Россией при проведении своей внешней политики?».

На вопрос: «Считаете ли вы, что Турция должна сотрудничать с США при проведении своей внешней политики?» 73,2% граждан сказали «нет».

Если бы вам пришлось выбирать между США и Россией в вопросе «С какой страной вы бы хотели, чтобы Турция развивала больше отношений?» 78,9% выбрали Россию.