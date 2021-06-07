В центре Европы началась угольная война

Уголь в Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) считается главным виновником глобального потепления. Не удивительно, что борьба с ним превратилась в OECD в своего рода идею фикс. При этом наибольшее возмущение экологов вызывает используемый в производстве электроэнергии, а не металлургический уголь.

Так же, как дым от сжигаемого угля загрязняет небо над Европой, так и антиугольные настроения подрывают общеевропейское единство. Чехия обратилась в Суд Европейского союза с иском к Польше, главному в Старом Свете производителю угля. Прага обвиняет Варшаву в том, что она нарушает обязательства по сокращению добычи угля, взятые в рамках так называемой «Зеленой сделки». При этом чехов беспокоит не только то, что польский уголь продолжает загрязнять атмосферу и будет загрязнять ее еще больше и сильнее, т.е. способствовать дальнейшему потеплению климата, но и то, что добыча угля польскими шахтерами негативно влияет на подземные воды, которые чехи используют в качестве питьевой воды. Уголь сокращает их запасы и загрязняет.