В центре Европы началась угольная война

Уголь в Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) считается главным виновником глобального потепления. Не удивительно, что борьба с ним превратилась в OECD в своего рода идею фикс. При этом наибольшее возмущение экологов вызывает используемый в производстве электроэнергии, а не металлургический уголь.
Так же, как дым от сжигаемого угля загрязняет небо над Европой, так и антиугольные настроения подрывают общеевропейское единство. Чехия обратилась в Суд Европейского союза с иском к Польше, главному в Старом Свете производителю угля. Прага обвиняет Варшаву в том, что она нарушает обязательства по сокращению добычи угля, взятые в рамках так называемой «Зеленой сделки». При этом чехов беспокоит не только то, что польский уголь продолжает загрязнять атмосферу и будет загрязнять ее еще больше и сильнее, т.е. способствовать дальнейшему потеплению климата, но и то, что добыча угля польскими шахтерами негативно влияет на подземные воды, которые чехи используют в качестве питьевой воды. Уголь сокращает их запасы и загрязняет.
В иске идет речь о крупной угольной шахте Туров, расположенной недалеко от границы с Чехией. Шахта действует более ста лет, с 1904 года. Срок действия лицензии на добычу угля уже закончился, но польские власти вместо того, чтобы закрыть ее, объявили о намерении продлить лицензию до 2044 года. В планах не только закрытие, но существенное расширение открытой шахты. Кроме этого, поблизости от нее по-прежнему будут сжигать уголь, достаточный для производства 2 ГВт электроэнергии.
Туров – второй крупный в Польше угольный проект, который находится сейчас на стадии проработки. Однако в отличие от первого, в Белхатуве, Туров находится рядом с границами. Причем, не только с Чехией, но и с ФРГ, где планам польских энергетиков, естественно, тоже не рады. После расширения шахта приблизится к чешской границе на расстояние 70 метров. Не удивительно, что Прага обвинила польское правительство в нарушении правил и законов охраны окружающей среды.
Для Польши уголь крайне важен не только как наиболее дешевый и имеющийся в изобилии источник топлива. Он еще и символ истории страны. Именно шахтеры сыграли главную роль в падении социалистического режима в Польше в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Угольные месторождения находятся в основном на юге страны, в Силезии, т.е. далеко от ветряных ферм на Балтийском море и АЭС, которые планируют построить тоже на побережье Балтики. В Варшаве прекрасно понимают, что закрытие угольных шахт в Силезии, не только вызовет экономические проблемы, но и спровоцирует рост социальной напряженности в польском обществе.
К концу следующего года в Польше будет создана новая угольная государственная компания, к которой перейдут угольные активы от частных производителей. Национализация угольной промышленности имеет много минусов и один важный для Варшавы плюс – Еврокомиссии будет труднее воевать с местными властями.
Брюссель, естественно, стал в вопросе с шахтой в Турове на сторону Чехии. Еврокомиссия пригрозила прекратить выдавать району, в котором она находится, субсидии. Для крупнейшего получателя помощи в Европе, каким является Польша, получившая в 2014 – 2020 гг. 106 млрд евро, это серьезная угроза.
Исход угольного противостояния между Чехией и Польшей во многом будет зависеть от гибкости польской стороны. Варшава, похоже, не прочь урегулировать конфликт. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова выделить 45 млн евро, чтобы предотвратить снижение уровня и загрязнение подземных вод.
Уставшие от давних ссор с поляками из-за угля чехи могут согласиться на такой частичный компромисс и тем самым не дать разгореться первой, но, очевидно, потенциально далеко не последней угольной войне в Центральной Европе.