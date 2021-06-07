В Кремле призвали Белый дом выйти из «порочного круга» санкций

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков назвал бессмысленными санкции США и других стран Запада, которые принимаются против России.

Представитель Кремля напомнил, что в отношении РФ за всю историю было принято уже более 90 санкций, передаёт РИА Новости.

«Это некий конечно порочный какой-то замкнутый круг, из которого теоретически, конечно, нужно выходить, – отметил пресс-секретарь президента РФ. – Потому что санкции всё равно не позволяют добиваться каких-то целей».

Песков также подчеркнул, что антироссийские ограничительные меры принимаются без каких-либо конкретных целей. В этой связи он считает, что единственным инструментом, который будет работать в отношениях с Москвой, может стать диалог, основанный на взаимном уважении.

