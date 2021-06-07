В Турции началось производство автомобиля «ГАЗель»

На сборочном заводе ГАЗ в турецком городе Сакария стартовало производство «ГАЗель NN» стандарта «Евро-6». Выпуск модели «ГАЗель NN» в Турции начинается с автомобильных шасси полной массой 3,5 т, на которые будут устанавливаться надстройки для различных видов бизнеса. В дальнейшем в Турции планируется начать производство грузовых и грузопассажирских фургонов.

Автомобили выпускаются с двигателем Cummins F2.8 «Евро-6» мощностью 170 л.с. и максимальным крутящим моментом 360 Н·м. Машины комплектуются 6-ступенчатой коробкой передач, новой разработкой «Группы ГАЗ».

««ГАЗель NN» – долгожданный продукт для наших клиентов в Турции. В первую очередь это автомобили с новыми двигателями экологического класса «Евро-6». Во-вторых, новая модель «ГАЗель NN» существенно расширяет наши возможности благодаря отличной функциональности, которая сочетается с легендарной выносливостью российских автомобилей. Очень скоро в этом году на платформе NN в Турции мы начнем собирать еще четыре модификации цельнометаллических фургонов», – заявил директор по экспорту «Группы ГАЗ» Леонид Долгов.

«Мы очень рады быть первыми среди дочерних предприятий «Группы ГАЗ» за рубежом, кто начинает выпуск нового продукта – «ГАЗель NN» – говорит генеральный директор сборочной площадки ГАЗ в Турции Дженгиз Юксель – «Уже несколько лет мы получаем только положительные отзывы от клиентов об автомобилях ГАЗ, собранных на турецкой площадке. Новая «ГАЗель NN», как и другие модели ГАЗ, выгодно выделяется своей рамной конструкцией. Цельная рама позволяет устанавливать модификации для любого бизнеса и исключает деформации кузова при интенсивной эксплуатации груженого автомобиля. Наши клиенты в Турции отмечают, что автомобили ГАЗ выносливые, маневренные и недорогие в обслуживании».

«ГАЗель NN» – это платформа для дальнейшего развития, на базе которой в течение длительного времени будут создаваться модели и модификации коммерческого транспорта.