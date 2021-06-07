Шансы Армина Лашета занять кресло канцлера ФРГ резко выросли

Христианско-демократический союз (CDU) Ангелы Меркель одержал в воскресенье убедительную победу в земле Саксония-Анхальт. Согласно экзит-полам, проведенным телерадиокомпанией MDR, христианские демократы набирают 36% голосов избирателей, а их главные конкуренты в этой восточной земле, ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) - 22,5%. Особую значимость победе придает то обстоятельство, что CDU прибавил по сравнению с предыдущими выборами более 6%, а результат AfD несколько ниже, чем четыре года назад.

Выборы Саксонии-Анхальте особенно важны, потому что проходят за считанные месяцы до общенациональных выборов в бундестаг, за которыми последуют выборы и федерального канцлера ФРГ. В этом году выборы федерального канцлера не будут формальностью, потому что бессменный на протяжении последних полутора десятилетий немецкий лидер Ангела Меркель уходит на пенсию. Главными претендентами на пост главы правительства ФРГ являются христианский демократ Армин Лашет, возглавляющий правительство Северного Рейна-Вестфалии, а также новый лидер CDU, и один из сопредседателей «зеленых» Анналена Баербок. Шансы последней оцениваются достаточно высоко, поэтому победа в Саксонии-Анхальте была нужна Лашету, как воздух.

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«Мы выиграли выборы,- заявил после появления результатов экзит-полов премьер-министр Саксонии-Анхальта Райнер Хазелофф.- Значительное большинство наших граждан заявили, что не хотят, чтобы их ассоциировали с AfD. Я благодарен им за это».

Хазелофф надеется, что результаты выборов в Саксонии-Анхальте придадут CDU необходимый импульс для победы и на общегерманских выборах в конце сентября.

«Это (победа) даст нам толчок для захвата Берлина,- поддержал его один из лидеров христианских демократов Ральф Бринкхаус.- Это победа и для Армина Лашета».

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Если в стане CDU царит ликование, то сторонники других партий пребывают в подавленном настроении. Достаточно сказать, что главные соперники христианских демократов на общенациональных выборах – «зеленые» едва ли наберут больше 10% голосов.

«Конечно, мы хотели бы выступить лучше»,- заявила после выборов Анналена Баербок.

Результат «зеленых», конечно, слабый, но неожиданностью он не стал, так как они никогда не пользовались популярностью на менее промышленно развитом востоке Германии, где ниже процент городского населения. В этом нет ничего удивительно, потому что территория бывшей ГДР значительно сильнее, чем запад страны зависит от экологически «грязных» отраслей промышленности, против которых борется Баербок со своими сторонниками.

Анналена Баербок объяснила впечатляющий рывок христианских демократов в Саксонии-Анхальте тем, что им удалось переманить на свою сторону немало сторонников ультраправых, которые в ряде опросов накануне выборов уступали им всего лишь один процент.

«Этим вечером поезд Баербок сошел с рельсов»,- образно прокомментировал результаты выборов видный христианский демократ Фридрих Мерц, проигравший Лашету в борьбе за право участвовать от партии в выборах канцлера.

С Мерцем согласен аналитик консалтинговой компании Teneo Карстен Никель. По его мнению, результаты выборов в этой земле станут для Армина Лашета «необходимым толчком в ходе стремительно набирающей обороты предвыборной кампании».

Вместе с CDU результатами выборов в Саксонии-Анхальте могут быть довольны и свободные демократы (FDP). Они преодолели необходимый барьер, набрав больше 5% голосов избирателей, и вернулись в земельный парламент (ландтаг).

А вот младшим партнерам христианских демократов по нынешней правящей коалиции выборы в Саксонии-Анхальте принесли очередное разочарование. Социал-демократы не сумели воспользоваться популярностью министра финансов ФРГ и вице-канцлера Олафа Шольца, кстати, тоже кандидата на пост канцлера, и набрали всего лишь 8%.

Райнер Хазелофф очень доволен убедительной победой своей партии, но признает, что с формированием нового земельного правительства могут возникнуть определенные проблемы. CDU не намерен вступать в коалицию ни с AfD, ни с ультралевой Левой партией, что может осложнить создание кабинета.