Захарова заявила о готовности Москвы к диалогу с НАТО

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о готовности России к диалогу с НАТО. Об этом она написала в своём Telegram-канале. По словам дипломата, наша страна не уходит от диалога с Североатлантическим альянса.

«Мы готовы к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но хочу подчеркнуть, что переговоры не будут иметь никакого смысла без привлечения военных экспертов», – резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что в НАТО серьёзно обеспокоены тесным сотрудничеством Москвы и Минска, которое усилилось в последние месяцы.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, объединение готово при угрозе от РФ или Белоруссии защитить союзников. Также он выразил обеспокоенность сотрудничеством Москвы и Пекина.

«Это представляет для нас серьёзный вызов. Москва и Пекин проводят совместные маневры, дальние полёты боевой авиации и морские операции, а также интенсивно делятся опытом в сфере вооружений и контроля интернета», – подчеркнул генсек НАТО.

