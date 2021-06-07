Зеленая повестка ПМЭФ: En+ Group о самом актуальном

В этом году ПМЭФ привлек около 5 тыс участников – представителей бизнеса, политики и власти, так что наш ПМЭФ стал крупнейшим очным мероприятием не только в стране, но и в мире.

Для крупнейших компаний страны форумы - это не только возможность продемонстрировать достижения, но и договориться с бизнес партнерами о дальнейшем сотрудничестве и совместном развитии.

Особое направление ПМЭФ 2021 года – это «зеленая» повестка. Тема экологического и устойчивого развития звучала в рамках множества сессий в рамках форума. Однако основной акцент в этой теме сделал Владимир Путин: «Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, но сразу могу сказать - это чушь, это миф! А то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почву, таяние вечной мерзлоты», - сказал президент.

То, что в 2021 году стало мейнстримом, уже много лет продвигает как глобальную идею бизнеса основатель компании En+ Олег Дерипаска, который также присутствовал на форуме. В частности, на полях форума, как человек, долго возглавлявший крупнейшую в мире алюминиевую компанию он оценил перспективы экологической модернизации металлургии: «Экологическая модернизация - это серьезный с точки зрения инвестиций элемент будущего, при этом, осуществляя экологические инвестиции, компании практически не получают новые объемы производства» - отметил Дерипаска. По его мнению, государство должно обеспечить условия для бизнеса, чтобы те могли реализовать последние поправки к Конституции.

Финансы для зеленой революции

Тема экологии очень близка компании основанной Олегом Дерипаска En+. Так в 2021 году En+ объявила о своем намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году. По мнению En+ Group, заявленные цели по сокращению выбросов углерода - один из самых амбициозных, когда-либо заявленных компаниями алюминиевой отрасли, а значит заявив о подобных целях, компания установила новый стандарт в одной из самых энергоемких отраслей мировой экономики.

En+ Group всегда считала сохранение экологии и окружающей среды приоритетными направлениями своей работы. Компания реализует экологические проекты в регионах присутствия, модернизирует предприятия и внедряет «зеленые» технологии на производстве. Деятельность бизнесов En+ соответствует лучшим мировым экологическим стандартам. Так, например, «Русал» два года подряд признавался глобальным лидером в международном рейтинге Carbon Disclosure Project (CDP) по работе с климатическими рисками по всей цепочке поставок.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что топ-менеджеры En+ участвовали в ключевых сессиях форума, связанных с экологией и «зеленой» повесткой. Так, в сессии «Зеленая повестка»: векторы развития и источники финансирования» выступили Исполнительный председатель совета директоров En+ Лорд Баркер и Олег Мухамедшин, являющийся одновременно замгендиректора по стратегии и рынкам капитала En+Group и директор по стратегии и связям с инвесторами «Русала. Мухамедшин напомнил, что «Русал» в этом году заявил масштабную программу модернизации мощностей, «которая позволит отказаться от старой технологии Содерберга по производству алюминия и полностью изменит ситуацию в ключевых сибирских городах нашего присутствия». Стоимость программы оценивалась в сумму около 5 млрд долл. Этот проект может получить госгарантии.

В прошлом году «Русал» снизил процентную ставку по «зеленым» кредитам на 15 б.п., реализуя установленные кредиторами экологические KPI, сообщил Мухамедшин. «Это не так-то и много, но по мере роста этого рынка стоимость финансирования для компаний, которые занимаются зелеными программами, будет естественно ниже, чем для конкурентов», - сказал он.

Привлекаемые деньги идут на инвестиции в регионах присутствия компании, в том числе на выполнение указов президента. Например, в рамках ПМЭФ «Русал» подписал соглашение с Кемеровской областью по внедрению новых технологий в «Русал Новокузнецк».

В рамках этого проекта до 2027 года будет полностью модернизирован Новокузнецкий алюминиевый завод. В частности, будут заменены все электролизеры на промышленной площадке. Проект будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе Новокузнецке и всей Кемеровской области в целом.

Новая эпоха гидроэнергетики

Российская промышленность может использовать грамотные инвестиционные решения и уникальные природные особенности России, чтобы в полной мере реализовать свой потенциал и не только обеспечить климатическую устойчивость, но и показать экономический рост и конкурентоспособность в условиях декарбонизации – считает руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. Он стал участником панельной дискуссии «Низкоуглеродное развитие и климатическая политика: возможности для бизнеса России в повестке мировой декарбонизации».

По мнению г-на Хардикова государство должно обратить пристальное внимание на гидроэнергетику. «Она у нас в России освоена на 20%. Но действующих программ по строительству новых ГЭС нет, как нет и программ по модернизации существующих. Это тоже те направления, которые могут решить проблему нейтральности и позволить стране развиваться», – отметил он.

Отсутствие федеральной программы не помешало «Русалу» выступить с частной инициативой. Так в рамках ПМЭФ компания подписала соглашение с правительством Кузбасса о завершении строительства Крапивинской гидроэлектростанции на реке Томь. Ее мощность составит 345 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии превысит 2 млрд кВт∙ч. Строительство гидроузла началось в 1975 году, однако так и не было завершено. Основная цель проекта - ликвидация дефицита чистой питьевой воды, от которого страдало население крупных городов ниже по течению Томи. В июле 1989 году стройка была приостановлена в связи с экологическими протестами и недостатком финансирования. Эксперты оценивают стоимость завершения строительства в 20 млрд руб.

По словам главы «Русала» Евгения Никитина, «реализация проекта позволит обеспечить промышленные предприятия Кемеровской области чистой энергией, существенно улучшить экологическую обстановку, а также водоснабжение региона».

Вопросы антропогенного воздействия на окружающую среду, необходимость сортировки мусора и переход к экономике замкнутого цикла в рамках своего выступления поднял заместитель генерального директора «Русала» по продажам в России, СНГ и Китае, Роман Андрюшин в рамках в дискуссии «Формирование экономики замкнутого цикла в России. Как экологическая повестка изменит производство и потребление?».