«Аэрофлот» восстанавливает маршруты советских времен в условиях закрытых границ

Авикомпания «Аэрофлот» восстанавливает маршруты советских времен в надежде, что прямые рейсы помогут увеличить авиатрафик в условиях закрытых границ, об этом сообщил генеральный директор компании Михаил Полубояринов в интервью Reuters.

В настоящее время «Аэрофлот» ведет переговоры с правительством о выпуске гарантированного государством долга, отметил Полубояринов в интервью, и добавил, что новые внутренние маршруты, позволят летать между городами, включая курорты, минуя такие хабы, как Москва.

«Мы сделали большие шаги по корректировке нашей маршрутной сети. Аэрофлот обновил советскую практику, свою советскую сеть ... почти весь флот сейчас загружен», - сказал он.

Сейчас занято более 80% кресел «Аэрофлот», а его лоукостер «Победа» имеет коэффициент загрузки 98-99%.

Несмотря на то, что «Аэрофлот» начал восстанавливаться после падения прошлого года, когда Аэрофлот потерял более половины своих перевозок, Полубояринов не ожидает, что пассажиропоток вернется к допандемическому уровню до 2024 года.

«Даже если мы получим все разрешения, кто знает, сколько людей полетят? Пандемия все еще существует. Возобновление международных рейсов зависит от коллективного иммунитета ... Вакцины должны быть одобрены на взаимной основе», - сказал он.

По словам Полубояринова, Аэрофлот, который эксплуатирует 334 пассажирских самолета, в том числе Boeing и Airbus, немного откладывает сроки поставки новых самолетов, заказанных до пандемии, поскольку «все принимают и понимают» текущие обстоятельства.

Ранее Михаил Полубояринов заявил в интервью НТВ, что "Аэрофлот" не собирается повышать цены на билеты для компенсации убытков из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.