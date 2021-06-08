Акции дня: бумаги «Энел Россия» растут в ожидании итогового решения по дивидендам

Лучше рынка торговались акции компании «Энел Россия» по итогам дневной сессии на Мосбирже во вторник, 8 июня. За день акции подорожали на +2,82% до 84 копеек за акцию.

Интерес к акциям возник на фоне ожидания окончательного решения по «дивам» по итогам 2020 года. Ранее Совет директоров рекомендовал выплаты не производить. Годовое собрание акционеров «Энел России» пройдет 8 июня в заочной форме. На повестку собрания помимо дивидендов вынесены вопросы распределения прибыли и убытков по результатам прошлого года, а также избрание членов совета директоров.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,39% до 3807,43 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,21% до 1656,46 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:04 мск составила 71,86 долларов за баррель (+0,52%). Российская валюта укреплялась – 72,4 рублей за доллар.