Аналитики подсчитали время, проводимое россиянами время за гаджетами

В среднем шесть часов в день проводят россияне за компьютерами, смартфонами и планшетами, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. В опросе приняли участие 1600 человек из 53 регионов РФ в возрасте от 18 лет.

Наибольшее количество времени тратят на гаджеты жители Центрального федерального округа – до семи часов в день. Если брать возрастные категории, то больше других времени за экранами телефонов и компьютеров проводят молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет – по 8 часов в день. Россияне с высшим образованием тратят на работу с гаджетами до семи часов в сутки, руководители – восемь часов в день.

Исследователи выяснили также, что в среднем россияне пользуются гаджетами по пять часов в день по рабочим делам, на решение личных вопросов в электронном виде у наших сограждан уходит в среднем три часа. Гаджеты нужны для работы 68% трудоустроенных россиян, для личных нужд – 77%.

Количество времени, проведенное перед экранами компьютеров, планшетов и телефонов увеличилось из-за пандемии с весны прошлого года: 43% россиян стали чаще использовать цифровые устройства, не изменили своих привычек 41% опрошенных, 15% стали меньше пользоваться телефонами и планшетами. При этом 32% респондентов сообщили, что из-за более частого использования гаджетов у них появилось чувство зависимости, беспокойства или стресса. Чаще всего об этом говорили жители крупных городов, женщины и руководители.

