Deutsche Bank предупредил о «бомбе замедленного действия» для мировой экономики

Большинство специалистов на Уолл стрите и в ФРС считают нынешний всплеск инфляции незначительной проблемой, которая со временем исчезнет. Однако экономисты Deutsche Bank (DB) придерживаются противоположной точки зрения. По их мнению, инфляция пришла надолго и со временем приведет к кризису, сообщает CNBC.

Немецкие аналитики обращают внимание на позицию главного американского банка – Федеральной резервной системы (ФРС), которая готова терпеть высокую инфляцию ради более полного восстановления американской экономики. Планы ФРС не ужесточать политику до тех пор, пока инфляция не приведет к самодостаточному росту экономики, будут иметь далеко идущие последствия.

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«Последствием задержки станет очень крупное нарушение экономической и финансовой активности,- пишет в аналитической записке главный экономист DB Давид Фолкертс-Ландау.- Оно будет значительно сильнее, чем могло бы быть в том случае, если бы ФРС начала немедленно действовать. Задержка приведет, в свою очередь, к существенной рецессии и спровоцирует вереницу финансовых катастроф по всему миру и особенно в развивающихся странах».

ФРС не намерена поднимать ключевую ставку или сворачивать программу покупки активов до тех пор, пока не увидит «значительный прогресс» в достижении своих широких целей. Если же верить многочисленным сотрудникам ФРС, то до этих целей еще далеко.

Тем временем, ряд индикаторов, например, индексы потребительских цен и личных расходов потребителей уже значительно превышают цель ФРС по инфляции – 2%. Руководство главного американского банка считает, что нынешний рост инфляции – явление временное и что она успокоится после того, как исчезнут перебои с поставками и базовые последствия ранних месяцев пандемии.

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Экономисты и аналитики DB с этим не согласны. Они считают, что агрессивная поддержка и фундаментальные изменения в экономике приведут к ситуации, к которой ФРС окажется не готовой.

«Возможно, на это уйдет еще один год,- говорит Фолкертс-Ландау,- но в 2023 году инфляция вернется. Конечно, не может не радовать, что главным приоритетом ФРС сейчас являются социальные задачи, но пренебрежительное отношение к инфляции станет для глобальной экономики бомбой замедленного действия. Последствия будут катастрофическими, особенно для наиболее уязвимых слоев общества».

На Уолл стрите в основном согласны с ФРС и с тем, что не следует ждать серьезных изменений в финансовой политике в скором будущем. Конгресс одобрил программу помощи экономике объемом более 5 трлн долларов, а ФРС фактически удвоил свой баланс почти до 8 трлн долларов при помощи ежемесячных покупок активов.

Поддержка продолжится даже несмотря на то, что экономика согласно прогнозам вырастет во втором квартале приблизительно на

10%, а на рынке труда в 2021 году ежемесячно появляется в среднем 478 тыс. новых рабочих мест.

В DB считают, что приближающаяся инфляция будет похожа на то, что происходило в семидесятые годы прошлого века. Инфляция в то десятилетие в среднем составляла около 7%, а временами, причем, не так уж и редко темпы ее роста ускорялись до двузначных цифр. Полвека назад инфляцию помог «раскочегарить» стремительный рост цен на продовольствие и энергию. Тогдашний глава ФРС Пол Волкер боролся с инфляцией при помощи резкого увеличения ключевой ставки, которое спровоцировало рецессию. Экономисты DB опасаются повторения сейчас того сценария.

«В американскую экономику сейчас уже проникли многие источники растущих цен,- объясняют немецкие экономисты и аналитики.- Даже если они являются временными на бумаге, они могут повторить события 1970-х годов. Опасность в том, что даже если они будут действовать всего лишь несколько месяцев, сдерживать их последствия будет трудно. Особенно при такой сильной поддержке».

Подъем ставки, считают в DB, может привести в перегруженном долгами мире к потрясениям в виде финансовых кризисов, которые наиболее вероятны в развивающихся экономиках.