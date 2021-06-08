Белая Дача представила новую экосистему упаковки салатов и достигла роста продаж в 30%

Чтобы приблизить мир, где здоровое сбалансированное питание — реальность, полезные салаты готовят каждый день, а быть ответственным становится нормой — компания провела ребрендинг.

Бизнес-результатами проведенного обновления стал рост продаж мытых салатов Белая Дача в розничном канале на 30% в 1 квартале 2021 по сравнению с прошлым годом. Впервые с 2014 года компании удалось преодолеть стагнацию в развитии категории.

Понимание аудитории, основанное на проведенном исследовании, легло в основу новой платформы бренда и позволило компании вывести на первый план коммуникаций настоящую пользу продукции. Салаты Белая Дача стали говорить на одном языке с покупателями, больше рассказывать про преимущества свежих готовых к употреблению салатов, находить общие темы — от экологической повестки до привычки здорового питания, и сделали бренд более общительным, понятным и открытым.

«Современный рынок динамичен и подвижен,- рассказывает Вадим Матусевич, генеральный директор Агрохолдинга «Белая Дача», - сложно представить, что платформа узнаваемого бренда может долго оставаться неизменной. Наша работа открыла большое пространство для внутренних обсуждений, смещения акцентов, трансформации многоуровневой и сложной экосистемы. В финале мы пришли к актуальному представлению бренда, которое необходимо для реализации важной бизнес-задачи — ускоренному развитию канала продаж розницы через максимальное удовлетворение потребностей покупателей и запуск новых продуктов.

Подводя итоги, я вижу не просто визуальное обновление лидера салатного рынка России. Ключевое изменение касается долгосрочных перспектив и создания устойчивой платформы для развития в будущем».

В обновленной коллекции Белая Дача 6 серий: «На каждый день», «Для рецептов от шефа», «Для фанатов салатов», «На большую компанию», «Салаты с заправками», «Удобные овощи», название которых помогают покупателю сразу выбрать подходящий ситуации потребления продукт. Большая прозрачная часть упаковки открыто демонстрирует качество листьев. Вкусовые дескрипторы рассказывают о гастрономических особенностях, есть информация о количестве порций в упаковке. По QR-коду можно увидеть все процессы, происходящие с салатами до упаковки, выбрать рецепт, обратиться в Патруль Свежести, задать вопросы.

В новой концепции Белая Дача активно рассказывает об экологичной стороне производства салатов:

Оптимизация расхода воды.

По технологии салаты промываются в чистой воде три раза. Если сравнить объем воды, который уходит на мытье салата на производстве и в домашних условиях, разница будет впечатляющей. На тщательную промывку кочана салата весом 300 г в цеху расходуется всего 9 литров холодной воды, на такой же объем салата дома уйдет порядка 17 литров. Все потому, что заводы Белая Дача оснащены современным автоматизированным оборудованием, позволяющим обеспечить высокое качество очистки салатных листьев при минимальном расходе воды. Таким образом, в рамках домохозяйства выбор мытых удобных салатов и овощей позволяет экономить порядка 80% воды на эти цели.

Оптимизация объема неперерабатываемых отходов.

В среднем на заводах Белая Дача производится 84 тонны готовой продукции в день. Крупные чистые отходы овощей, как, например, кусочки морковки, остающиеся после нарезки, идут на корм лошадям дружественного конно-спортивного комплекса «Белая Лошадь». Другие растительные отходы — на производство грунта и компоста. 6 237 тонн растительных отходов были переработаны в 2020 году.

Минимальный вес перерабатываемого пластика на упаковку

Единственное, что остается утилизировать покупателю — это упаковка. Объем перерабатываемого пластика, используемый для упаковки удобных салатов и овощей Белая Дача – минимальный, всего 5 г, в отличие от других категорий салатов. Информацию о пунктах приема пластика на переработку можно получить по QR-коду на упаковке.

Рассказывает Ксения Кимельман, директор по развитию Агрохолдинга «Белая Дача»:

«Обновить мир бренда нас мотивировали амбиции компании: достичь высокого показателя по проникновению категории салатов, сопоставимым с европейским уровнем рынка. По данным независимой исследовательской компании Nielsen, в Европе средний уровень потребления свежих салатов в год на одного жителя — 2,5-3,5 кг. В России, по данным независимого исследовательского холдинга «Ромир», этот показатель на уровне 1,1 упаковки — то есть всего порядка 100 г».