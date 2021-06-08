Биткойн подешевел за сутки почти на 9%

Стоимость биткойна к 11:00 по московскому времени достигла $32 967 против $36 103 в то же время вчерашнего дня, следует из данных биржи Binance. При этом за последние сутки максимум составил $36 777, а минимум - $32 123.

Таким образом, в ходе торгов 8 июня цена биткойна стремилась к $30 000, что могло стать наименьшим значением с 19 мая. Ранее до такого уровня стоимость валюты снижалась только в конце января.

Дешеветь биткойн стал, начиная с 12 мая, а 19 мая валюта впервые с февраля упала ниже $40 000. Эксперты связали падение валюты с заявлением главы Tesla Илона Маска, который объявил о приостановке возможности купить автомобили его компании за биткойны. Предприниматель объяснил решение быстрым ростом использования ископаемого топлива для добычи криптовалют. Помимо этого, стоимость валюты снизил твит Маска, которым он якобы выразил согласие с утверждением одного из пользователей о грядущей продаже Tesla всех ее биткойнов. Позже бизнесмен опроверг это высказывание.

Также падение биткойна ускорилось 7 июня после заявления генерального прокурора США Лизы Монако, которая сообщила, что правительству удалось вернуть 63,7 биткойна ($2,3 млн), выплаченных компанией Colonial Pipeline - крупнейшим оператором трубопроводов США, хакерам, которые взломали ее компьютерную сеть, в качестве выкупа.

Ранее, начиная с 8 февраля, стоимость биткойна уверенно росла, на новостях о покупке биткойна на $1,5 млрд. компанией Tesla.

