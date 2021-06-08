Блинкен опроверг слова Зеленского о «Северном потоке – 2»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отверг высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон не поставил Киев в известность о своем решении отказаться от применения санкций в отношении оператора строительства газопровода «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG, сообщает ТАСС.

«Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, касавшимися трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была», – сказал Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Ранее президент Зеленский в интервью изданию «Axios» заявил об удивлении от решений США по «Северному потоку – 2». «Я думаю, что это решение ... К сожалению, оно определенно не направлено на поддержку Украины. Поэтому я сказал, что действительно был удивлен... Помимо самого решения США вторым сюрпризом, безусловно, стал тот факт, что я узнал об этом из прессы», – заявил президент Украины.