Боррель призвал продолжать давление на власти Белоруссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен продолжать оказывать давление на власти Белоруссии и поддерживать гражданское общество.

«Мы должны продолжать давление и использовать все методы для поддержки гражданского общества в Беларуси. Мы должны продолжать предлагать финансовую поддержку для белорусской демократической стороны, мы должны нацелить наши санкции, чтобы сфокусировать их на Лукашенко и его окружении, но стараться избегать их влияния на обычных граждан. Однако нельзя приготовить омлет не разбив яиц, мы должны принять меры, которые, конечно же, затронут белорусскую экономику, но в то же время необходимо поддерживать гражданское общество, независимые СМИ, верховенство права, чтобы подталкивать к свободным и справедливым выборам. Мы знаем, что мы очень далеки от этого», – цитирует ТАСС выступление главы внешнеполитического ведомства ЕС в Европарламенте.

Боррель выразил надежду, что целевые экономические санкции ЕС против Белоруссии будут приняты на следующем совете глав МИД стран союза, который запланирован на 21 июня. По его словам, они могут коснуться ключевых секторов экономики страны.