Bosch открыл крупнейшую в ФРГ фабрику по выпуску чипов

Концерн Bosch открыл недалеко от Дрездена новую фабрику по производству полупроводников. Смета проекта составила 1 млрд евро. Это рекордное финансовое вложение немецкой компании, которое обеспечит местных производителей электромобилей и беспилотных автомобилей необходимыми чипами.

Открытие полупроводниковой фабрики сейчас оказалось как никогда кстати. Планета в буквальном смысле этого слова задыхается от дефицита чипов. Больше всего перебои с поставками затронули автопром. Автопроизводителям приходится останавливать сборочные конвейеры и закрывать автозаводы из-за отсутствия этих крошечных деталей.

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«Каждый чип, сделанный нами в Дрездене, немного уменьшит их дефицит,- заявил в интервью агентству Reuters член правления Bosch Харальд Крёгер.- Это наша помощь экономике».

Выступая на церемонии открытия в онлайн-режиме, канцлер Ангела Меркель напомнила, что дефицит полупроводников тормозит восстановление немецкой экономики. Она также подчеркнула важность открытия фабрики по производству чипов именно в Германии, потому что это позволит снизить зависимость первой экономики Европы от перебоев с поставками из-за границы.

«Мы не находимся в поул-позиции,- признала канцлер,- нам приходится догонять. Мы должны ставить перед собой амбициозные цели, потому что наши конкуренты в других странах не дремлют».

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На фабрике Bosch будут собирать микросхемы управления питанием и интегральные схемы специального назначения (ASICs), предназначенные для выполнения какой-либо одной функции, например, функции торможения в современных автомобилях.

Однако новая фабрика никак не поможет уменьшить нехватку таких полупроводников, как микроконтроллеры. Из-за их нехватки тоже простаивают автозаводы и конвейеры. Кстати, дефицит чипов, по прогнозам специалистов, закончится не раньше 2022 года.

«Фабрика по производству чипов поможет защитить Bosch и его главных клиентов,- объясняет аналитик из Strategy Analytics Асиф Анвар,- но она едва ли поможет кардинальным образом ослабить дефицит чипов, который сейчас испытывает весь автомобильный рынок».

Кроме инвестиций от самого Bosch, в строительство фабрики вложилось и правительство ФРГ. Через евросоюзовский механизм инвестиций Берлин перечислил 200 млн евро.

Первые чипы для электроинструментов выйдут с конвейера новой фабрики уже в июле, а для автомобилей – в сентябре.

«Сверхсовременная технология на новой фабрике Bosch по производству полупроводников показывает, к каким выдающимся результатам может привести сотрудничество отрасли и правительства»,- подчеркнула вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Брюссель сейчас прилагает большие усилия и вкладывает большие средства в возрождение полупроводниковой отрасли в Европе. Недавно был принят план ее развития, который направлен на увеличение доли Старого Света на рынке полупроводников к 2030 году вдвое, до 20%.