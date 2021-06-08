Эксперт определил «потолок» роста ключевой ставки Банка России

В июне Центробанк поднимет ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,25% годовых, также на,25 процентного пункта ставка будет повышена на одном из следующих ближайших заседаний до 5,5% годовых, что станет «потолком» ее роста, рассказал в интервью РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков.

«От июньского заседания мы ожидаем повышения – еще на 0,25 процентного пункта, до уровня 5,25% годовых. На дальнейшем заседании в июле или чуть позже может быть еще одно повышение на 0,25 процентного пункта - до 5,5% годовых», - сказал Поляков.

Далее, по мнению эксперта, регулятор возьмет паузу до конца текущего года и выше 5,5% ставка не поднимется.

«Мы не ожидаем, что это пойдет дальше –будет "потолком"», - добавил банкир.

Он прогнозирует, что позже Центробанк вернется к поступательному снижению в случае, если инфляция будет подконтрольна. В целом ставка останется в пределах между 5 и 5,5% годовых, что будет довольно комфортным показателем для всех игроков рынка, заключил Поляков.

