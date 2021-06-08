Эксперт заявил о росте нагрузки на онкослужбу России из-за пандемии COVID-19

Андрей Каприн – внештатный онколог Минздрава РФ – заявил о росте нагрузки на онкологическую службу России из-за пандемии COVID-19, так как многим пациентам разрабатывают индивидуальные программы лечения.

В ходе пресс-конференции «Молекулярно-генетическое тестирование – персонифицированное лечение» эксперт подчеркнул, что ситуация, в которую многие страны, в том числе и РФ попали из-за коронавируса, многому научила.

«Сейчас некоторые онкологические больные вынуждены прервать курс лечения, – цитирует специалиста РИА Новости. – Мы ещё с пандемией COVID-19, я думаю, будем жить несколько лет. А что такое прерванный курс лечения? Это автоматический переход пациента на индивидуальную программу».

Из-за этого нагрузка на онкологическую службу растет. В этой связи эксперт призвал привиться от коронавируса родственников больного раком, чтобы снизить риск заражения пациента COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 9 977 случаев коронавирусной инфекции, что стало максимумом, начиная с середины марта.

За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 8 883 человека, умерли от болезни 379 пациентов. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 5 145 843 эпизодов ковид, 124 496 летальных исходов, 4 752 085 человек поправились.

На первом месте среди регионов по заболеваемости находится Москва, где выявлено за сутки 3 817 новых случаев COVID, что стало максимумом с середины мая. На втором месте по заболеваемости расположился Санкт-Петербург (+846), на третьем – Московская область (+776). В топ-5 вошли Нижегородская область (+163) и Ростовская область (+155).