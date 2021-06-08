ФБР вернуло часть выкупа заплаченного Colonial Pipeline

Министерство юстиции США заявило, что оно конфисковало около 2,3 миллиона долларов в биткойнах, выплаченных хакерам из группировки DarkSide, сообщает CNN. ФБР заявило, что расследует деятельность DarkSide уже более года.

Генеральный директор Colonial Pipeline Co. Джозеф Блаунт ранее заявил в интервью The Wall Street Journal, что компания заплатила хакерам выкуп в размере 4,4 миллиона долларов.

8 мая хакерской атаке подверглась компания Colonial Pipeline, крупнейший в США оператор топливных трубопроводов, осуществляющая 45% поставок автомобильного топлива на Восточное побережье страны. Colonial Pipeline сообщила, что ее компьютеры атаковал вирус-вымогатель и она потеряла контроль над собственным программным обеспечением, в результате чего несколько штатов испытывали перебои с поставками бензина. CNN выступила с утверждением, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров DarkSide. После того, как Colonial Pipeline выплатила хакерам около выкуп в криптовалюте, хакеры вернули компании контроль над ее программным обеспечением.