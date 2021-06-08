Фотовыставка #FollowMeTo, посвященная столичной промышленности, открылась в Москве

Первая фотовыставка #FollowMeTo The Moscow Industry, посвященная эстетике столичных промпредприятий, открылась на Арбате 8 июня. Для ее создания были привлечены авторы всемирно известного арт-проекта о путешествиях #FollowMeTo, Мурад и Наталья Османн, а также еще восемь популярных в соцсетях фотохудожников, специализирующихся на городской, архитектурной и пейзажной фотографии: Дмитрий Киселев, Роман Манукян, Павел Огородников, Андрей Родионов, Артем Ронин, Александр Сухарев, Рустам Шагиморданов и Вадим Щербаков.

«Сегодня столичная промышленность – это не только экономика и сложные производственные процессы. Это целый мир, о настоящей жизни которого знают немногие. Уже не первый год мы знакомим людей с этой интересной сферой деятельности. В рамках экспозиции посетителям покажут промышленность с нового, неожиданного ракурса: она предстанет не только во всей своей мощи, но и красоте», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В фотопроекте приняли участие 10 столичных промпредприятий: от производителей плавленых сыров и напитков до нефтеперерабатывающего завода. Среди них – косметическая фабрика «Свобода», производитель чипов «Микрон», тормозной завод «Трансмаш» и другие.

«Промышленность – неотъемлемая часть жизни любого мегаполиса, порой кажущаяся обывателю чем-то серым и скучным. При этом на фабриках и заводах Москвы создаются удивительные вещи, работают сотни тысяч людей. Вместе с другими креаторами мы стремились передать уникальную энергию этих объектов. Получившаяся фотовыставка переосмысляет городскую промышленность, показывая современный подход индустрии, эстетику столичных промпредприятий и их продуктов, с которыми мы взаимодействуем каждый день», – рассказал создатель проекта #FollowMeTo Мурад Османн.

Фотокартины представлены на улице Арбат с 8 по 30 июня, а также на Цветном бульваре с 1 по 31 июля.