Инвестиции резидентов ОЭЗ Москвы в 2020 году выросли на треть – заммэра Ефимов

Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2020 году превысил 8,9 млрд рублей. Это на 35% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2020 году резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестировали в развитие столичной экономики 8,9 млрд рублей. Это на 35% больше, чем годом ранее, когда объем инвестиций составлял 6,6 млрд рублей. По итогам 2020 года совокупный объем всех вложений резидентов за все время существования ОЭЗ Москвы уже превысил 37,5 млрд рублей», – сказал заместитель мэра.

Больше всего в прошлом году инвестировали производители лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования, в общей сложности они вложили более пяти млрд рублей.

«Объем инвестиций производителей лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования в 2020 года составил 5,02 млрд рублей. На территории столичной ОЭЗ предприятия развивают свои площадки по выпуску препаратов против онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений, изделий для стомированных больных», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По словам, генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева, среди лидеров по объемам инвестиций также предприятия микроэлектроники.

«В 2020 году суммарно они вложили 2,7 млрд рублей. Предприятия занимаются производством микросхем, чипов, силовых модулей, оптических трансформаторов и робототехнических комплексов», - добавил он.