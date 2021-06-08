«Система» готова вывести МТС Банк на IPO

Уже в 2022 году АФК «Система» может провести первичное размещение акций МТС Банка. Об этом заявил председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков в интервью РБК. По его оценке, МТС Банк уже сегодня по целому ряду показателей превосходит достижения одного из самых технологичных на рынке Тинькофф-банка.

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«Компания [МТС] каждый день динамично развивается. Например, еще недавно не было такого подразделения “МТС медиа” как онлайн-кинотеатра KION, а теперь уже каждый в Москве и в регионах понимает, что он есть. Игры и развлечения нужно сделать более масштабными», – сказал Евтушенков, добавив также, что «Система» будет развивать и финтех – в частности, МТС Банк, который сегодня по целому ряду показателей превосходит Тинькофф-банк – один из самых высокотехнологичных. Кстати, обсуждается идея провести IPO МТС Банка в следующем году, сообщил Евтушенков.

При этом он назвал «смешным» выход на IPO в случае, если бы оценка привлекаемой в ходе размещения суммы оказалась ниже одного миллиарда долларов.

Напомним, что универсальный коммерческий МТС Банк входит в число 50 крупнейших в России по величине активов. Его основной акционер – «Мобайл ТелеСистемс Б. В.», дочерняя компания МТС, входящая, в свою очередь, в финансово-промышленную группу АФК «Система».

Телефон-банк

IPO МТС Банка может стать вполне успешным, считает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. Сегодня, в посткоронавирусной ситуации, финансовый сектор вместе с фармкомпаниями и IT-индустрией выходят на лидирующие позиции за счет того, что в финансовую систему поступают огромные средства. Банковский же сектор, в свою очередь, поддерживает ритейл с его растущими оборотами, интернет-торговлю, кредиты (включая ипотечные и потребительские). Если такая ситуация сохранится до момента выхода МТС Банка на IPO, то размещение имеет очень высокие шансы на привлечение инвесторов.

МТС Банк позиционирует себя не просто как банк, но как финтех, в основе которого лежит интеграция с телефонным оператором, отмечает Тарасова. Это делается не просто так: финтех-проекты в нынешних условиях находятся на пике спроса, особенно в среде западных инвесторов. Конечно, МТС Банк — проект хотя и очень амбициозный, но непростой с точки зрения реализации, поскольку к числу действующих лидеров финтех-рынка его можно отнести с некоторой натяжкой. Но условия для IPO и сегодня, и в ближайшие несколько лет настолько идеальны для финтехов, что банк может выходить на публичный рынок даже в том случае, если он не полностью готов к размещению, убеждена эксперт.

Что касается выбора биржи для IPO, то наиболее логичным местом для финтех-проекта выглядят США, полагает Тарасова. Поэтому маркетинг будет направлен, скорее всего, на американских инвесторов – как институциональных, так и профессиональных. Кстати, напоминает она, размещение еще одного детища «Системы» – OZON – на американской NASDAQ в конце 2020 года прошло с большим успехом. Возможно, МТС Банк повторит этот успех, и «Система» действительно получит ожидаемые от размещения 1 млрд долларов.

Системная стратегия

Вывод одного из активов корпорации на IPO — хорошая стратегия, дающая возможность переоценки актива и, соответственно, увеличения капитализации самой «Системы», признает управляющий партнёр Advice Finance Константин Кузнецов. Если вспомнить недавнее более чем успешное размещение OZON, то становится очевидным, что вывод на публичный рынок первого из активов компании положительно сказался на ее котировках и динамике. Кстати, отмечает эксперт, новость о возможном выходе МТС банка на IPO уже стала позитивным триггером для акций компании МТС и самой «Системы», обеспечив им рост на 1,85 % и 2,10 % соответственно.

Стратегия компании понятна: увеличение собственной капитализации через IPO отдельных активов, констатирует Кузнецов. Остается открытым вопрос: насколько успешным будет само это IPO? И варианты здесь возможны разные. Например, выход на рынок «Сегежи» (еще одного актива «Системы») не был столь же успешным, замечает он.

Но в ситуации с МТС Банком может сыграть в положительную сторону то, что он практически полностью (99,7 %) принадлежит мобильному оператору МТС, отмечает Кузнецов. А это значит, что у него нет проблем с клиентской базой и есть возможность, например, сэкономить на маркетинге. Еще один положительный момент заключается в том, что по итогам первого квартала 2021 года прибыль банка значительно выросла (1,48 миллиарда рублей против 371 миллиона за тот же период 2020 года). С учетом всех этих факторов IPO может оказаться вполне успешным, заключает эксперт.