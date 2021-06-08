Из магазина на такси

Акция проходит в большинстве из 89 городов присутствия ритейлера по всей России с 3 июня по 30 ноября 2021 года и распространяется на держателей карты лояльности «Лента». Чтобы воспользоваться специальным предложением, позволяющим доехать до дома на бесплатном такси в радиусе 10 км от магазина, клиентам гипермаркетов и супермаркетов «Ленты» необходимо единовременно приобрести товары на сумму от 3500 рублей с учетом всех скидок. После этого на кассе покупателю выдается дополнительный чек с персональным промокодом и ссылкой на страницу его активации.

Оформить заказ можно двумя способами. В первом случае покупателю необходимо отсканировать QR-код, перейти на веб-страницу, с которой осуществляется вызов такси, и указать местоположение магазина, где была совершена покупка, конечный адрес поездки и контактный телефон. Во втором случае можно позвонить в круглосуточный контактный центр, номер которого указан на чеке. Оператор поможет оформить заявку и отправит заказ в службу такси. В обоих случаях клиент получит информацию от сервиса о машине, которая за ним приедет, и времени ее ожидания. Среднее время ожидания машины составляет не более 5 минут.

Ранее компания Call to Visit уже реализовывала совместно с «Лентой» аналогичный проект, который продлился с 19 октября по 31 декабря 2020 года. За это время покупателями сети было совершено более 100 тыс. поездок, а проведенный ритейлером опрос показал, что более половины участников акции отметили, что именно услуга бесплатного такси повлияла на их решение о посещении магазина.

«Несмотря на рост популярности онлайн-покупок, при выборе товаров для дома и продуктов питания большинство людей все же отдает предпочтение физическому ритейлу. На волне этого тренда торговым сетям важно создавать комфортные условия посещения магазинов и внедрять с этой целью передовые технологические решения, тем более что пандемия всячески подстегивает этот процесс, – говорит Сергей Алумов, сооснователь и генеральный директор Call to Visit. – Воспользовавшись бесплатным такси, покупатели смогут комфортно добраться до дома с покупками и сэкономить время. Это поможет ритейлеру привлечь в магазины новых клиентов и повысить лояльность уже существующих».

«Большинство участников акции, которая проходила в прошлом году, оценило её на отлично. 90 процентов опрошенных покупателей не имеют личного автомобиля, поэтому с удовольствием воспользовались нашим предложением. Больше половины покупателей признались, что акция повлияла на их решение посетить наши магазины. Поэтому мы уверены, что она станет востребованной и в этот раз: покупатели смогут сэкономить время и деньги, а также минимизировать количество контактов с другими людьми в общественном транспорте», – отметил Дмитрий Богод, директор по коммерции и маркетингу компании «Лента».