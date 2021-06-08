Комплексное развитие территорий – один из приоритетов Минстроя РФ

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) во время панельной сессии «Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий» эксперты обсудили важность комплексного развития территорий, строительства необходимой инфраструктуры, а также поделились опытом привлечения инвестиций в регионы РФ.

«Чтобы достичь национальных целей по ежегодному вводу 120 млн кв. метров жилья и улучшить качества жизни в полтора раза к 2030 году – комплексные изменения необходимы. Для этого уже принят закон о комплексном развитии территорий, в субъектах принимаются соответствующие законодательные акты», - рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

По его словам, несмотря на то, что 2020 год был непростым, строительная отрасль выполнила работ на 9,5 трлн рублей – это больше, чем в 2019 году почти на 300 млрд рублей. В целом отрасль справилась с теми задачами, которые перед ней стояли, отметил он.

Для развития регионов России правительством подготовило «инфраструктурное меню», которое предусматривает предоставление льготных инфраструктурных кредитов в объеме 500 млрд рублей, запуск механизма поддержки модернизации коммунальных объектов из средств Фонда национального благосостояния и новый инструмент инфраструктурных облигаций.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, рассказал, что комплексное развитие территорий в столице реализуют благодаря проекту «Индустриальные кварталы». «Мы планируем вовлечь в развитие около 2 тыс. га территорий бывших промышленных зон, где мы видим потенциальный объем строительства около 40 млн кв. метров недвижимости, как торговых, промышленных, офисных помещений, так и, безусловно, жилья. Мы видим, что при строительстве жилья инвестиции в инфраструктуру составляют от трети до 40%, в зависимости от проекта. Поэтому частично финансирование инфраструктуры берет на себя город», - сказал он.

По словам заммэра, власти столицы делают упор на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, и видят на этом фоне высокую динамику роста частных инвестиций. «За последние десятилетие они (частные инвестиции – прим.ред.) выросли у нас в сопоставимых ценах более, чем в три раза. Только за первый квартал текущего года более чем на 17%», - добавил он.