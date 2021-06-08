Курс доллара: рубль ждет важное событие

В начале новой рабочей недели рубль немного подешевел к основным резервным мировым валютам в ожидании новых драйверов к движению и на фоне дешевеющего «чёрного золота». Так, в 19:00 мск к закрытию основной сессии на Мосбирже курс доллара составлял 72,82 руб. (2,75 коп.), а курс евро 88,84 руб. (+28,5 коп.).

Таким образом, «россиянин» просел в валютных парах, реагируя на снижение мировых цена на нефть и уменьшение аппетитов глобальных игроков к рисковым активам. Кроме того, инвесторы перешли в режим ожидания в преддверии заседания российского регулятора по ставке и двустороннего саммита на высшем уровне между РФ и США в Женеве.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что вчера на утренних торгах рубль дешевел из-за ухудшения внешнего фона, но уже на старте основной сессии рванул вверх, переписав трехмесячный максимум благодаря восстановлению глобальных рынков, однако во второй половине вновь перешёл к снижению.

«Вчера давление на рынки оказали более слабые, чем ожидались данные по торговому балансу КНР. Помимо этого, с учётом насыщенной важными событиями недели некоторые игроки стали проявлять осторожность, воздерживаясь от активных действий или сокращая позиции в рисковых инструментах», – прокомментировал он ситуацию на валютном рынке.

Краткосрочно стоит ожидать рубль в паре с долларом в коридоре 72,70-73,00, а в паре с евро в пределах 88,40-88,80.

В Промсвязьбанке считают, что рубль в паре с долларом останется на этой неделе в пределах 72,00-73,00. Этому, в частности, должны способствовать относительно стабильные цены «на «чёрное золото» марки Brent.

«Мы ожидаем, что при сохранении стоимости нефтяных котировок возле 70,00 долл. за бочку сорта Brent, рубль сумеет закрепиться в коридоре 72,00-73,00 руб. Кроме «чёрного золота» поддержку российской валюте может оказать решение нашего регулятора по повышению ключевой ставки», – заявили эксперты Промсвязьбанка.

Менее оптимистично настроен Дмитрий Полевой из «Локо-Инвест», который предположил, что рубль до конца недели уйдёт в диапазон 73,00-73,50.

«Основными факторами, которые станут влиять на позиции в валютных парах останутся внешнеполитические и экономические новости, а также дивидендные потоки. Наш прогноз на перспективу ближайших сессий: рубль будет находиться вблизи 73,00-73,50 за доллар», – полагает он.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль ждет важное событие

В свою очередь в банке «Санкт-Петербург» напомнив, что в пятницу доллар дешевел к рублю до 72,75 руб., предположили, что в конце этой недели валютная пара может вновь подняться выше отметки в 73,00.

«Вчера в моменте это уже происходило, но затем рубль сумел немного отыграть позиции. Впрочем, судя по всему, это ненадолго. Дело в том, что вскоре будут опубликованы данные майского ИПЦ. При ускорении инфляции выше ожиданий спрос на рисковые активы со стороны глобальных игроков вновь снизится, что негативно скажется на курсовой динамике», – пояснили эксперты.

При этом они подчеркнули, что несмотря на то, что в Москве регулярно заявляют о том, что перезагрузки российско-американских отношений после встречи Путина и Байдена ждать не приходится, геополитический фон всё равно пока остаётся для всех отечественных активов, в том числе для рубля, позитивным.

«Помимо этого нацвалюту поддерживают высокие цены на нефть. Всё это может позволить рублю остаться на завоёванных на прошлой неделе позициях. Однако возвращение пары доллар-рубль выше отметки в 73,00 также вполне вероятно. Но если это случится, то уже ближе к четвергу-пятнице, когда появятся информация о важном для рубля событии – новых ценовых данные в США», – заявили в банке «Санкт-Петербург».

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» отметил, что в первый день новой рабочей недели на российском валютном рынке игроки откупали доллар после его коррекции ниже 73,00 в пятницу. При этом, как напомнил эксперт, уже в утренние часы наблюдались попытки возврата пары доллар-рубль выше этой отметки, однако в понедельник наша валюта смогла отстоять данный рубеж.

По мнению Кравченко, рубль продолжают поддерживать мировые цены на «чёрное золото» и скорая встреча президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом. Ещё одним мощным фактором, позитивно влияющим на курсовую динамику, остаётся повышение спроса на рублевую ликвидность в рамках летнего дивидендного периода.

«Между тем в дальнейшем этот самый дивидендный период может оказаться уже источником давления на рубль. Произойдёт это когда начнутся выплаты по депозитарным распискам. Одним же из главных факторов дальнейшего движения в паре доллар-рубль станут аппетиты инвесторов к рисковым активам, которые во многом будут зависеть от двух очень важных для рубля событий, которые мы ждём на этой неделе. Речь идёт о публикации данных по инфляции в США и об итогах заседания европейского регулятора, которое состоится в предстоящий четверг», – резюмировал Кравченко.