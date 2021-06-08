На ПМЭФ «Роснефть» заключила соглашения по проекту «Восток Ойл»

На полях Петербургского международного экономического форума «Роснефть» заключила 73 соглашения с партнерами на общую сумму 616,5 млрд рублей. Из них более 50 контрактов относится к реализации стратегического проекта «Восток Ойл» - на общую сумму 558,8 млрд рублей, что составляет 90% от общей суммы подписанных нефтяной компанией контрактов.

Заключение контрактов по проекту «Восток Ойл» даст импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение и будет иметь значительный мультипликативный эффект. Компания подписала документы на проведение работ по строительству первоочередных объектов проекта, а также на энергообеспечение, авиаобеспечение, оказание сервисных услуг, поставки спецтехники, трубной продукции, оборудования и материалов.

Как сообщили в компании, «Роснефть» приступила к возведению нефтеналивного терминала «Порт Бухта Север». С АО «Объединенная энергетическая компания» уже заключен договор на строительство гидротехнических сооружений, подписан контракт с АО «ЛенморНИИпроект» на проектно-изыскательские работы. Представители компании подписали контракт с ПАО «Трубная металлургическая компания», который касается интегральной поставки металлопродукции для реализации проекта. Речь идет о трубной продукции, металлоконструкциях, резервуарном парке, вспомогательных элементах.

Подписан договор «Интер РАО – Инжиниринг», по которому компания выполнит работы для строительства объектов первой очереди энергообеспечения проекта. Имеются в виду газотурбинная электростанция «Иркинская» (867 МВт), воздушная линия электропередачи (110 кВ), энергообъекты головной нефтеперекачивающей станции «Пайяха», электростанция в «Бухте Север» (214 МВт).

С ГМК «Норильский никель» на форуме подписан контракт о развитии комплексного логистического обслуживания «Восток Ойл». Кроме того, «Роснефть» договорилась с партнерами о техобслуживании собственного парка воздушных судов, участвующих в проекте. По договору предполагается развитие на территории РФ сервисного центра.

С «Объединенной машиностроительной группой» подписан контракт о транспортном обеспечении дорожно-строительной и спецтехникой. С ООО «Содексо Евроазия» заключен контракт на услуги по организации общественного питания и проживания, а также по комплексному обслуживанию социально-бытовых объектов на месторождениях Ванкорского кластера.