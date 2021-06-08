На юго-западе Москвы появится ледовый спорткомплекс – заммэра Ефимов

В Москве объявили аукцион в электронной форме на аренду земельного участка площадью 2,6 га в районе Северное Бутово под строительство ледового спорткомплекса, в котором будет не менее 500 зрительских мест. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Земельный участок расположен недалеко от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» по адресу: коммунальная зона «Садки», ул.Поляны, вл. 12, уч. 2.

«Город регулярно предлагает инвесторам в аренду земельные участки под создание спортивных объектов. В прошлом году на электронных торгах было реализовано шесть таких участков общей площадью около 3 га, а с начала года – уже два площадью 1,54 га. На земельном участке в районе Северное Бутово победитель торгов сможет создать ледовый дворец и физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 13 тысяч квадратных метров», – рассказал заместитель мэра.

С победителем торгов город заключит договор на 7 лет и 4 месяца: за это время арендатор должен будет возвести объект и ввести его в эксплуатацию. По итогам спорткомплекс передадут в собственность инвестора. После ввода в эксплуатацию собственник сможет продлить договор аренды земельного участка либо выкупить его.

«Начальная цена годовой аренды за участок в Северном Бутово составляет 2,5 млн рублей. Всего по итогам первого квартала этого года город реализовал на торгах шесть земельных участков под коммерческое строительство. Конкуренция составила в среднем 4 участника за лот», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заявки на аукцион в электронной форме принимаются до 21 июня 2021 года, торги состоятся 24 июня.