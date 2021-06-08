Названы самые высокооплачиваемые сотрудники на удаленке

Аналитики 1С и руководители отдела интернет-маркетинга стали самыми высокооплачиваемыми сотрудниками в удаленном режиме работы в июне, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое имеется в распоряжении РИА «Новости». Заработок данных специалистов составляет приблизительно 300 тысяч рублей в месяц, подсчитал сервис.

Аналитик, согласно профессиональным требованиям, должен иметь высшее техническое или экономическое образование, опыт работы с конфигурациями на платформе 1С и отлично разбираться во внутренних механизмах платформы, иметь опыт работы в области подготовки завершенных проектов

«Кандидату на эту должность предстоит собирать бизнес-требования заказчиков, писать техническое задание и ставить задачи разработчикам, контролировать срок выполнения, выполнять аналитику и оптимизацию системы WMS», прокомментировали в «Работа.ру».

От руководителя отдела интернет-маркетинга требуется опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет, наличие кейсов построения отделов интернет-маркетинга и портфолио из созданных лендингов с высокой конверсией. Также кандидат на данную позицию должен владеть копирайтингом, знать основы дизайна и понимать принципы работы контекста и таргетинга. Преимуществом будет высшее образование в топовых технических вузах и опыт продвижения IT-сервисов.

Чуть меньше, от 250 тысяч рублей предлагается руководителю HR-службы, от которого требуется наличие высшего образования в сфере и опыт работы от полугода. Зарплату в 180 тысяч рублей предлагают менеджеру по работе с клиентами в типографской компании. Среди требований указывается опыт работы в аналогичной позиции и сфере от года.

Специалист по контекстной рекламе также попал в список самых высокооплачиваемых удаленных вакансий июня. Такому сотруднику организации предлагают зарплату в 150 тысяч рублей. Среди требования для соискателя - опыт работы с сервисами Key Collector, Яндекс Wordstat, Google AdWords Editor, опыт работы с фотоматериалом и системами аналитики.

