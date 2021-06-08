Экспорт российской нефти в США бьет новые рекорды

В прошлом месяце в США было выгружено рекордные 5,75 млн баррелей российской нефти, а система отслеживания сырьевых товаров ClipperData со штаб-квартирой в Нью-Йорке прогнозирует новый рекорд в этом месяце - 7,5 млн баррелей.

Первая поставка сорта Варандей на побережье Мексиканского залива США произошла еще в феврале 2020 года - после того, как ранее его выгружали только на нефтеперерабатывающем заводе Trainer на Атлантическом побережье.

Недавно этот сорт был доставлен на Атлантическое побережье США: 1,05 млн баррелей на нефтеперерабатывающий завод PBF в Делавэр-Бэй, в то время как 722 000 баррелей нефти Urals в данный момент проходят через Бермудские острова на афрамаксе Claret Prince, который должен разгрузиться на LOOP.

Сейчас российская нефть компенсирует поставки из находящейся под санкциями Венесуэлы, американские НПЗ вынуждены также наращивать поставки из России из-за сократившейся добычи членов ОПЕК.

В прошлом году Соединенные Штаты импортировали нефти и нефтепродуктов из России больше, чем из Саудовской Аравии, согласно данным Управления энергетической информации (EIA). Эр-Рияд, напомним, буквально «залил» Америку саудовской нефтью в апреле 2020 года, но после этого резко сократил как добычу, так и поставки нефти по соглашению ОПЕК+.

На долю России пришлось 6,85% всего импорта США. Это составляло в среднем 538 000 баррелей в день, или около 5% всей добычи нефти в России.

Для сравнения: долгие годы доля российской нефти и нефтепродуктов в энергетическом импорте США не превышала и 0,5%.

