Мировые цены на нефть утром 8 июня продолжают снижаться в рамках коррекции почти на 1%, свидетельствуют данные торгов. На предыдущей торговой неделе сырье дорожало на 3-5%.

По состоянию на 8.04 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в августе снизилась на 0,98% — до $70,79 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI потеряли в цене 0,91%, достигнув отметки $68,60 за баррель.

Нефть продолжает дешеветь в рамках коррекции после подорожания на прошлой неделе марки Brent на 3,3%, а WTI —на 5%. Оптимизму на рынке нефти способствовали рост спроса и перспективы восстановления экономики, а также продолжающаяся вакцинация населения планеты от коронавирусной инфекции.

«Это просто случай, когда прирост стоимости оказывается слишком быстрым, сейчас наблюдается некоторая фиксация», - прокомментировал агентству Bloomberg ситуацию экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли. При этом эксперт отметил, что не рассчитывает на продолжающееся падение цен на нефть, поскольку рынок «все еще сохраняет оптимизм».

Инвесторы также находятся в ожидании публикации ежемесячного краткосрочного прогноза минэнерго США, который выйдет сегодня ближе к вечеру. 9 июня ожидается публикация статистики о недельных коммерческих запасах нефти и добыче этого сырья в стране.

