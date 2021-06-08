Неизвестный открыл стрельбу у школы в Волгоградской области, есть раненые

Возле одного из учебных заведений, расположенного в городе Волжский Волгоградской области, неизвестный открыл стрельбу.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на дынные регионального комитета здравоохранения, в результата стрельбы есть раненые. В свою очередь представитель подстанции «Скорой помощи» города Волжский рассказал журналистам, что звонок о стрельбе поступил от завуча школы № 15 поселка Краснооктябрьский, включенного в черту Волжского.

По словам собеседника агентства, два мальчика 2006, 2005 годов рождения в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины. После этого обратились в школу, находящуюся возле места происшествия, а там уже вызвали «Скорую».

Оба ребенка сейчас находятся в больнице. Там сообщили, что один из них ранен в ногу, второй – в предплечье. К счастью, их состояние не вызывает опасений у медиков. Также уже установлено, что неизвестный стрелял из пневматического оружия. В настоящее время полиция ищет атаковавшего.

Ранее сообщалось, что 30 мая мужчина в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга открыл стрельбу по людям из окна жилого дома. Он сделал минимум 10 выстрелов. Позже стало известно, что стрельбу из охотничьего ружья открыл бывший сотрудник полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате стрельбы ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии, который прибыл на вызов.

