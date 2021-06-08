Немецкий премиальный бренд KLAPP с размахом отметил свое 40-летие!

На большом празднике собралось более 350 человек – дистрибьюторы, клиенты, друзья бренда и известные бьюти-блогеры. В рамках официальной части практикующий врач-дерматовенеролог, тренер-косметолог, руководитель департамента обучения KLAPP RUSSIA рассказал аудитории об итогах пятилетней работы KLAPP в России отметив широкую географию его присутствия в разных уголках страны. За эти пять лет состоялось более 200 выездных семинаров, бренд вырастил 35 тренеров и приобрел 36 партнеров!

Без внимания не остались новинки и бестселлеры бренда. Сергей Грудняк познакомил аудиторию с новинками линейки DIAMOND, рассказал гостям праздника о бустерах-эмульсиях A CLASSIC, HYALURONIC, COLLAGEN, STRI-PEXAN, а также об одном из бестселлеров бренда KLAPP - дневном креме Collagen 24h, который получил престижную премию Glamour Best Of Beauty!

Официальная часть мероприятия завершилась очень приятным и торжественным событием: глава KLAPP COSMETICS RUSSIA Светлана Васильева вручила награды партнерам, которые продуктивно работают с косметикой KLAPP и достигли особых успехов в работе с брендом.

Торжественный день не закончился официальной частью. Команда бренда KLAPP в России приготовила для гостей множество сюрпризов. Самые яркие, красивые и ослепительные фотографии были сделаны на фотозоне, которую венчал огромный логотип бренда. Под аккомпанемент знаменитого джазового пианиста Льва Кушнира и саксофониста Виктора Подкорытова зажигательными композициями радовала участников праздника известная джазовая певица Карина Кожевникова.

Фуршет с изысканными закусками и искрящееся шампанское дополнили торжественную атмосферу. Кульминацией мероприятия стал ослепительно-красивый и потрясающе вкусный торт с праздничным логотипом бренда!